Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü

        Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 22:26 Güncelleme: 25.02.2024 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.A.B. ile kardeşi Y.B. Çiğdemli köyü yakınlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ü. ve M.Ü. ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.A.B. ile kardeşi Y.B silahla yaralandı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.A.B. hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını hüsrana uğrattık
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        Beşiktaş derbi öncesi kanatlandı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        "Savunma iyi, hücum yolda!"
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Sokak ortasında başından vuruldu
        Sokak ortasında başından vuruldu
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        Filler eğlence amacıyla kullanılamayacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Karaman'da dünürler arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
        Karaman'da dünürler arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
        Karaman'da araması bulunan 20 kişi yakalandı
        Karaman'da araması bulunan 20 kişi yakalandı
        Karaman'da çukura düşen tilki kurtarıldı
        Karaman'da çukura düşen tilki kurtarıldı
        Karaman FK Başkanı Han, gazetecilerle bir araya geldi
        Karaman FK Başkanı Han, gazetecilerle bir araya geldi
        Karaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
        Karaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
        Karaman'da "Yemekler Kültürümüzün Aynasıdır" programı gerçekleştirildi
        Karaman'da "Yemekler Kültürümüzün Aynasıdır" programı gerçekleştirildi