Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı

Ekipler ayrıca, kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 2 fişek, 58 uyuşturucu hap ve kaçak kazı malzemeleri ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 12 bin 206 kişiyi sorguladı, 42 kişiyi gözaltına aldı.

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