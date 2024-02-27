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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:03
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 12 bin 206 kişiyi sorguladı, 42 kişiyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler ayrıca, kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 2 fişek, 58 uyuşturucu hap ve kaçak kazı malzemeleri ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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