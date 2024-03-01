Karaman Adliyesi girişinde bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı
Karaman'da bir zanlı, adliye binasının girişinde silahla ateş açtığı kişiyi bacağından yaraladı.
Karaman'da bir zanlı, adliye binasının girişinde silahla ateş açtığı kişiyi bacağından yaraladı.
Karaman Adliyesi giriş kapısına gelen M.G, husumetlisi olduğu ileri sürülen C.V'nin silahlı saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan M.G, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli C.V. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
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