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        KMÜ'de akademik performans ve biniş giyme töreni düzenlendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından 'Akademik Performans ve Biniş Giyme Töreni' düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:58
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        KMÜ'de akademik performans ve biniş giyme töreni düzenlendi
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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından ‘Akademik Performans ve Biniş Giyme Töreni’ düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen törende, akademisyenlik mesleğinin bilginin üretimi, yayılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından son derece kutsal bir görev olduğunu söyledi.

        Akademisyenlerin, bilgiye katkı sağlama ve topluma hizmet etmeyi gaye edindiklerini belirten Gavgalı, şunları kaydetti:

        "Akademik kadromuz, gösterdikleri performansla, üniversitemizin akademik seviyesini yükseltmiş ve ulusal, uluslararası alanda tanınmasını sağlamışlardır. Makalelerinin niceliği ve niteliği, projelerinin yenilikçiliği, sanatsal çalışmalarının yaratıcılığı, üniversitemizin akademik başarısını pekiştirmektedir. Bilim dünyasına sundukları katkılarla, üniversitemizin adını daha ileriye taşıyan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."

        Akademik Performans ve Biniş Giyme Töreni ile devam eden programda, akademisyenlere başarı belgeleri takdim edildi.

        Törene, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nevzat Aydın, Prof. Dr. Serkan Ada, Prof. Dr. Mahmut Baykan, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, üniversite akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

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