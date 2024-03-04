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        Karaman'da bir kişi bahçede ölü bulundu

        Karaman'da bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 19:00 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:19
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        Karaman'da bir kişi bahçede ölü bulundu
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        Karaman'da bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Davut Özer’den (67) haber alamayan yakınları, Özer'e ait Sümer Mahallesi'nde bulunan elma bahçesine geldi.

        Özer’in bahçede hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Sağlık ekipleri, Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Özer’in cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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