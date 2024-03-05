Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı

Ekipler ayrıca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, metal arama dedektörü ve 480 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Şubat-03 Mart'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 8 bin 793 kişiyi sorguladı, 32 kişiyi gözaltına aldı.

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