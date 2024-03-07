Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, güvenlik bilgilendirme toplantısında kentin 7 aylık bilançosunu paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 18:31 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, güvenlik bilgilendirme toplantısında kentin 7 aylık bilançosunu paylaştı.

        Sarıibrahim, Valilik Toplantıda Salonu'ndaki programda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce 2000'e yakın personelle 270 bin vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi.

        Personelin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Sarıibrahim, "7 aylık süreçte 6 bin 4 asayiş olayı gerçekleşti. Bu olayları mala ve kişilere karşı işlenen suçlar şekilde ikiye ayırıyoruz. Hapis cezası olup yakalanan 6 bin 963 zanlı var. Ayrıca çalışmalarda 198 ruhsatsız tabanca, 217 ruhsatsız av tüfeği ve 1767 kesici delici alet ele geçirildi." dedi.

        Sarıibrahim, il genelinde 585 trafik kazasının meydana geldiğini bu kazalarda 5 kişinin vefat ettiğini 594 kişinin ise yaralandığını belirterek, 273 bin 282 aracın sorgulandığını 11 bin 101 sürücüye de ceza uygulandığını bildirdi.

        Narkotik suçlarla ilgili 395, kaçakçılık suçlarıyla ilgili ise 82 operasyon yapıldığını aktaran Sarıibrahim, şöyle konuştu:

        "Narkotik operasyonlarında 562 kişi yakalandı ve 41'i tutuklandı. Çeşitli miktarlarda eroin, kenevir ve sentetik ecza ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonlarında 82 operasyon yapılırken 221 kişi yakalandı, 8 zanlı tutuklandı. 2 milyon 605 bin makaron, 471 litre bandrolsüz içki, 5 bin 480 paket bandrolsüz sigara, 3 bin 81 litre akaryakıt, 1530 kilo tütün, 899 tarihi eser ve 349 sikke ele geçirildi."

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan ve basın mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?

        Benzer Haberler

        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        KMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
        KMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi
        Karaman'da tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tut...
        Karaman'da tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tut...
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
        Karaman'da bir kişi bahçede ölü bulundu
        Karaman'da bir kişi bahçede ölü bulundu
        Karaman Valisi Sarıibrahim, muhtarlarla bir araya geldi
        Karaman Valisi Sarıibrahim, muhtarlarla bir araya geldi