Karaman'da, "Filistin'in Yanında Ol" etkinliği düzenlendi

Karaman'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar için eylem düzenlendi.

Karaman Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun kadın üyeleri ile vatandaşlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla Necmettin Erbakan Parkı'nda bulunan Mescid-i Aksa görünümlü mescidin önünde, "Filistin'in Yanında Ol" etkinliğinde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Kezban Gültekin, Gazze'de insanlığın dünyanın gözleri önünde katledildiğini söyledi.

Ölen bebeklerin, çaresiz annelerin yürekleri dağladığını ifade eden Gültekin, şöyle konuştu:

"Gazze'de çocuklar, kadınlar ve yaralılar öldürülüyor. Ambulanslar vuruluyor. Mazlum insanların feryadına kayıtsız kalamayan devletimiz ve milletimiz yüzyıllardır olduğu gibi Filistin halkının yanında olmuş, maddi ve manevi hiçbir yardımı esirgememiştir. Ülkemiz devleti ve milletiyle Filistin'e her türlü gıda, sağlık ve ekipman desteği sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir. Terörist ve bebek katili İsrail'e karşı tavrımızı ve duruşumuzu maddi yardımlarımızla göstermeliyiz, İsrail menşeli ürünleri boykot ederek göstermeliyiz, dualarımızla göstermeliyiz. Dünya devletleri, özellikle Müslüman ülkeler, uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir."

Konuşmaların ardından, üzerlerinde Gazze'de ölen bebeklerin isimlerinin yazıldığı sembolik "kefene sarılı cenazeler" mescidin önüne bırakıldı.