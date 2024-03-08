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        Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı

        Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 13 ilden 38 sporcunun katılımıyla Karaman'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:37 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:50
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        Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı
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        Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 13 ilden 38 sporcunun katılımıyla Karaman'da başladı.

        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde, kent olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Kadın sporcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Karadeniz, şampiyonaya katılım gösteren sporcu, hakem ve antrenörlere teşekkür etti.

        Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Zafer Şahin ise şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

        13 ilden 38 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyon, yarın düzenlenecek yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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