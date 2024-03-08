Para Badminton Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı

Türkiye Badminton Federasyonu Asbaşkanı Zafer Şahin ise şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

Kadın sporcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Karadeniz, şampiyonaya katılım gösteren sporcu, hakem ve antrenörlere teşekkür etti.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde, kent olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

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