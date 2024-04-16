Karaman'da akrabasını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından Karaman merkezde bir ikamette yakalanan İ.Ü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Lale köyünde İ.Ü. ile akrabası A.Ü. arasında arazi anlaşmazlığı meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İ.Ü, A.Ü'yü silahla bacağından yaralayarak kaçtı.

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