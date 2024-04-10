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        Konya ve çevre illerde bayram namazı kılındı

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyenler camileri doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:14 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:14
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        Konya ve çevre illerde bayram namazı kılındı
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyenler camileri doldurdu.

        Konya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi başta olmak üzere Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye camilerinde yoğunluk oluşturdu.

        Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua edildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği Konya'da, bayram namazını Kapu Camii'nde kıldı.

        - Karaman

        Karaman'da ise vatandaşlar, Aktekke Camisi'nde bayram namazı için saf tuttu.

        Namazın ardından dua edildi, camilerden çıkan cemaat bayramlaştı.

        - Aksaray

        Aksaray'da da Ramazan bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

        Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki camilerde bayram namazı kılındı.

        Ulu Cami'deki bayram namazı sonrasında Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için kentteki camilere geldi.

        Selçuklu Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tutarak, bayram namazını kıldı. Hutbenin ardından dua edildi.

        Bayram namazı sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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