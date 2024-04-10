Konya ve çevre illerde bayram namazı kılındı

Afyonkarahisar'da da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için kentteki camilere geldi.

Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki camilerde bayram namazı kılındı.

Aksaray'da da Ramazan bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Karaman'da ise vatandaşlar, Aktekke Camisi'nde bayram namazı için saf tuttu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği Konya'da, bayram namazını Kapu Camii'nde kıldı.

Konya'da vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi başta olmak üzere Kapu, Hacıveyiszade, Şerafettin ve Aziziye camilerinde yoğunluk oluşturdu.

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