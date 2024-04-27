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        Elma verimi ve kalitesi kiralık arılarla artırılıyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da elma yetiştiricileri her yıl elma ağaçlarının çiçeklenme döneminde bahçelerine yerleştirdikleri kiralık arı kovanlarıyla ürünlerinde verim ve kalite artışı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:07 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:07
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        Elma verimi ve kalitesi kiralık arılarla artırılıyor
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da elma yetiştiricileri her yıl elma ağaçlarının çiçeklenme döneminde bahçelerine yerleştirdikleri kiralık arı kovanlarıyla ürünlerinde verim ve kalite artışı sağlıyor.

        Yıllık 700 bin tonun üzerinde elma üretimi yapılan kentte, üreticiler elma ağaçlarının çiçeklendiği mart-nisan-mayıs döneminde arıcıların kapısını çalıyor.

        Kiralık kovanlarla polinasyon (tozlaşma) artırıldığı bahçelerde, ihraç edilebilir elma oranı da yükseliyor.

        - Kiralama sayısı her yıl artıyor

        Karaman Arı Yetiştiricileri Başkanı Gürsel Yasan, AA muhabirine, arı kiraladıkları işletmelerden olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

        Polinasyonla verim artışı uygulamasının dünyanın birçok ülkesinde uygulandığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Amerika ve Avrupa'da arıcıların birinci gelir kaynağı polinasyondan aldıkları ücret. Karaman'da her yıl arı kiralayanların sayısı artmakta. Bu üreticilerin fayda görmesiyle oluyor. Arı çiçekleri ziyaret ederek elmada yüzde 30 civarında verim artışı sağlıyor. Bunun yanı sıra kaliteli ve düzgün şekilli meyve oluşuyor. Bu uygulama arıcılara da ek gelir oluyor. Genellikle beş dekara bir koloni yerleştiriyoruz. Şu anda arıcılar birliği olarak 25 üreticiye arı kiraladık, bunun dışında birebir arıcıyla görüşerek bahçelerine arı koyanlar da var. Arısız tarım olmaz, arısız meyve olmaz. Çiçek açan meyve türlerinin hepsinde arıya ihtiyaç vardır."

        İl Tarım Müdürü Hatice Bulut, kentte üretilen elmaların 100 bin tonunun ihraç edildiğini belirterek, "İl Tarım Müdürlüğü olarak arı kovanlarının meyve bahçelerine yerleştirilmesinin artırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

        - "Arının yapmış olduğu tozlaşmayı hiçbir şey yapamıyor"

        Elma bahçesi sahibi Osman Bozkır ise 14 yıllık bahçesinde 4 yıldır kiraladığı kovanlarla gözle görülür verim ve kalite artışı yakaladığını dile getirdi.

        Her yıl çiçek açma döneminde arıcılar birliğinden 250 kovan talep ettiğini anlatan Bozkır, şunları kaydetti:

        "Az bir ücretle getiriyorlar. Arının yapmış olduğu tozlaşmayı hiçbir şey yapamıyor. Aynı zamanda ağaç tozlaşmayı az yaptığı zaman elmanın şekli bozulabiliyor ama arı meyvedeki dört beş çekirdeği birleştirdiği zaman meyve tam olması gereken ebatlara ve şekle geliyor. Bunun şekillenmeye yüzde 70 katkı sağladığını gördüm. Ayrıca arı çiçek döküm oranını da düşürüyor. Arılar olduğunda çiçeklerin yüzde 80 tutmuş olduğunu görüyoruz ama arı koymadığımız senelerde bu yüzde 30-40'a kadar düşebiliyor. Bu hepimiz için çok büyük zarar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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