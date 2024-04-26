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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:40
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-25 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 10 bin 680 kişiyi sorguladı, 21 kişiyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Denetimler esnasında, motor ve şasi numarası kazınmış olarak yakalanan, 10 yıl önce çalındığı tespit edilen motosiklet sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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