Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı

Denetimler esnasında, motor ve şasi numarası kazınmış olarak yakalanan, 10 yıl önce çalındığı tespit edilen motosiklet sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-25 Nisan'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 10 bin 680 kişiyi sorguladı, 21 kişiyi gözaltına aldı.

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