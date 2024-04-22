Kazımkarabekir Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı
Kazımkarabekir Belediye Başkanı Durmuş Demir başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Kazımkarabekir Belediye Başkanı Durmuş Demir başkanlığında yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Başkan Demir toplantıda yaptığı konuşmada, Kazımkarabekir'e hizmet etmek için vatandaşların teveccühü ile göreve seçildiğini söyledi.
Yeni dönemin ülke ve ilçe için hayırlı olması temennisinde bulunan Demir, şunları kaydetti:
"Oluşan meclisle birlikte inşallah şehrimize birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde hizmet edeceğiz. İlçemizin meselelerini çözmek için geçmişte olduğu şeffaf bir yönetim anlayışıyla çalışarak sorunların çözümü noktasında irademizi ortaya koyacağız."
Toplantıda komisyonlarda yer alacak meclis üyeleri belirlendi.
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