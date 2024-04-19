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        Karaman'da bir kişi elini hamur makinesine kaptırdı

        Karaman'da bir kişinin hamur makinesine kaptırdığı eli bileğinden koptu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:10
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        Karaman'da bir kişi elini hamur makinesine kaptırdı
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        Karaman'da bir kişinin hamur makinesine kaptırdığı eli bileğinden koptu.

        Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki fırında işçi olarak çalışan yabancı uyruklu M.D. (18), kolunu hamur makinesine kaptırdı.

        Sağ eli bileğinden kopan M.D, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        M.D. yapılan müdahalenin ardından, Konya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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