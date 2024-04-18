Kazımkarabekir'de muhtarlar toplantısı yapıldı
Kazımkarabekir ilçesinde, Kaymakam Salih Kaya başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Kazımkarabekir ilçesinde, Kaymakam Salih Kaya başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Kaya, Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıda, kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde sürdürülebilmesi için muhtarlarla istişareye önem verdiklerini söyledi.
İlçedeki eğitim, sulama, ulaştırma, sosyal, kültür, spor, sağlık ve diğer alanlardaki hizmetler hakkında bilgi veren Kaya, "Kamu hizmetlerinin yürütülmesi konusunda muhtarlarımızla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Belediyemiz ve tüm kamu personelimizle 24 saat esasına göre tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya hazırız. Çalışmaları şeffaf ve hızlı şekilde gerçekleştirmek birinci önceliğimiz." ifadesini kullandı.
Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin bulunulmasının ardından sona erdi.
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