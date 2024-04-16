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        Karaman'da "Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" açılış töreni düzelendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 60 yaş ve üzeri bireylerin eğitim göreceği "Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" açılış töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:59
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        Karaman'da "Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" açılış töreni düzelendi
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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 60 yaş ve üzeri bireylerin eğitim göreceği "Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" açılış töreni düzenlendi.

        KMÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafında hayata geçirilen program kapsamında 60 yaş ve üzeri bireyler 8 hafta boyunca sağlık, beslenme, spor, sanat, tarih, ekonomi, iletişim, teknoloji gibi konularda eğitim görecek.

        Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzenlenen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, tüm dünyada ve Türkiye'de yaşlı nüfusun hızla arttığını söyledi.

        Toplumda her yaştan bireyin sağlıklı ve kaliteli bir yaşama sahip olması ve bunun güven altına alınması gerektiğini belirten Gavgalı, şunları kaydetti:

        "12. Kalkınma Planında aile içi ve kuşaklar arası ilişkilerin güçlendirilmesi sağlayacak projelerin uygulanması hedeflenmektedir. Planda ayrıca yaşlanmış bireylere yönelik eğitim ve yaşam boyu öğrenme olanaklarının geliştirilmesini hedefleyen üniversite programlarının arttırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Biz de üniversitede olarak sürece katkı sunabilmek için 60 yaş üstü yaşam boyu öğrenme akademisini sizlere sunuyoruz. Katılım gösteren herkese başarılar diliyorum."

        KMÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sefa Usta ise alanında uzman 38 akademik personel tarafından yaklaşık 30 öğrenciye eğitim verileceğini söyledi.

        Konuşmaların ardından gazeteci, yazar Ahmet Tek tarafından ilk ders işlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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