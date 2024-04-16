Karaman'da "Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" açılış töreni düzelendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 60 yaş ve üzeri bireylerin eğitim göreceği "Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" açılış töreni düzenlendi.

KMÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafında hayata geçirilen program kapsamında 60 yaş ve üzeri bireyler 8 hafta boyunca sağlık, beslenme, spor, sanat, tarih, ekonomi, iletişim, teknoloji gibi konularda eğitim görecek.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzenlenen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, tüm dünyada ve Türkiye'de yaşlı nüfusun hızla arttığını söyledi.

Toplumda her yaştan bireyin sağlıklı ve kaliteli bir yaşama sahip olması ve bunun güven altına alınması gerektiğini belirten Gavgalı, şunları kaydetti:

"12. Kalkınma Planında aile içi ve kuşaklar arası ilişkilerin güçlendirilmesi sağlayacak projelerin uygulanması hedeflenmektedir. Planda ayrıca yaşlanmış bireylere yönelik eğitim ve yaşam boyu öğrenme olanaklarının geliştirilmesini hedefleyen üniversite programlarının arttırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Biz de üniversitede olarak sürece katkı sunabilmek için 60 yaş üstü yaşam boyu öğrenme akademisini sizlere sunuyoruz. Katılım gösteren herkese başarılar diliyorum."