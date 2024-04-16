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        Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi

        Karaman'da uygulama noktasına yaklaşan dolmuşun şoförünün rahatsızlandığını ve aracın geri gittiğini fark eden polis memuru, arkadan gelen sürücüleri uyararak olası kazayı önledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:41 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:41
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        Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi
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        Karaman'da uygulama noktasına yaklaşan dolmuşun şoförünün rahatsızlandığını ve aracın geri gittiğini fark eden polis memuru, arkadan gelen sürücüleri uyararak olası kazayı önledi.

        Karaman Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya platformu X'teki hesabından görüntülü olarak yapılan paylaşımda, trafik uygulama noktasına yaklaşan dolmuş sürücüsü Bekir Bingöz'ün rahatsızlanarak aracın kontrolünü kaybettiği belirtildi.

        Bunu fark eden trafik polisinin zamanında müdahalede bulunarak olası bir trafik kazasının önüne geçtiği anlatılan paylaşımda, polisin daha sonra sürücünün sağlık kuruluşuna sevkini sağladığı bildirildi.

        Görüntülerde, uygulama noktasına yaklaşan Bingöz'ün yavaşladıktan sonra yolun eğimi nedeniyle geri gittiği, bunu fark eden trafik polisinin koşarak yanına geldiği aracın kapısını açarak durdurmaya çalıştığı görülüyor.

        Görüntülerde, ardından polisin arkadan gelen araçları uyarması ve ambulansın olay yerine gelmesi yer alıyor.

        Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan dolmuş şoförü Bekir Bingöz'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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