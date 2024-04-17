Karaman'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Karaman'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Karaman'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kazımkarabekir ilçesinde 13 Nisan'da çıkan kavgada Mümin J'yi (25) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı T.T (25), Konya'nın Çumra ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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