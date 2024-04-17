Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Karaman'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:17 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kazımkarabekir ilçesinde 13 Nisan'da çıkan kavgada Mümin J'yi (25) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan zanlı T.T (25), Konya'nın Çumra ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.T, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        'Bombacı Mülayim' polis çıktı
        'Bombacı Mülayim' polis çıktı
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Karaman'da "Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" açılış töreni düzelendi
        Karaman'da "Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" açılış töreni düzelendi
        Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi
        Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi
        Karaman'da akrabasını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Karaman'da akrabasını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karaman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi