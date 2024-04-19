Karaman'da kayalıklarda mahsur kalan oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı
Karaman'da kayalıklar arasında mahsur kalan oğlak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Karaman'da kayalıklar arasında mahsur kalan oğlak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Bozkandak köyünde bir çiftçiye ait oğlak kayalıklarda mahsur kaldı.
Oğlağı kendi çabalarıyla düştüğü yerden çıkaramayan köylüler, AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, oğlağı bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.
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