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        Karaman'da kayalıklarda mahsur kalan oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı

        Karaman'da kayalıklar arasında mahsur kalan oğlak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:02 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:02
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        Karaman'da kayalıklarda mahsur kalan oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı
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        Karaman'da kayalıklar arasında mahsur kalan oğlak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Bozkandak köyünde bir çiftçiye ait oğlak kayalıklarda mahsur kaldı.

        Oğlağı kendi çabalarıyla düştüğü yerden çıkaramayan köylüler, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

        Ekipler, oğlağı bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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