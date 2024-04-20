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        Karaman'da çeşitli suçlardan yakalanan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:05
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        Karaman'da çeşitli suçlardan yakalanan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Nisan'da yaptığı uygulamalar kapsamında 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, geriye kalan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

        Polis, yaptığı aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 kesici ve delici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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