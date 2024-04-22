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        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:21
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        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ilde çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda, H.T. ve B.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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