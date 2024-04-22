Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayasıyla mesaj yayımladı.

Kalaycı, mesajında, Türk illetinin 23 Nisan 1920'de bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Bayramın, Türk milletinin geleceğinin çocukların omuzlarında yükseleceğinin işareti olduğunu belirten Kalaycı, "Gelecek nesillerin ülkemizi daha da güçlendirerek çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağına inancım tamdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.