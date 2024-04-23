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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 23.04.2024 - 18:41
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Kentte düzenlenen operasyonda, M.D. gözaltına alındı.

        Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

        Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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