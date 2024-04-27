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        Karaman'da "6. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" düzenlendi

        Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karaman'da "6. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:48
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        Karaman'da "6. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" düzenlendi
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        Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karaman'da "6. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" başladı.

        Türk-İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'nde düzenlenen törene, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve vatandaşlar katıldı.

        Törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        Vali Sarıibrahim, Bayru'ya Türk bayrağı verdi, ardından yürüyüş başladı.

        Karaman'dan yola çıkıp 6 gün sürecek yolculuğun ardından Konya'ya ulaşacak kafile için kentte temsili karşılama töreni düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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