Karaman'da "6. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü" düzenlendi

Türk-İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'nde düzenlenen törene, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve vatandaşlar katıldı.

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