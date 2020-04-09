Çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptu, dikilemedi

"Bu gidiş gidiş değil"

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<br>Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da bahçe düzenlemesi yapan Hamit T.'nin (56), çapa makinesine kaptırdığı sol bacağı diz kapağının altından koptu. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Hamit T.'nin bacağının, doku zedelenmesi fazla olduğu için yerine dikilemediği belirtildi.<br>Merkeze bağlı Yazılı köyünde oturan Hamit T., bugün çapa makinesiyle evinin bahçesinde düzenleme yaparken, dengesini kaybedip düştü. Bu sırada Hamit T., sol bacağını makineye kaptırdı. Bacağı diz kapağının altından kopan ve kanlar içinde kalan Hamit T.'nin yardımına aile fertleri koştu. Kopan bacağıyla birlikte ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamit T., ameliyata alındı. Hamit T.'nin bacağı, doku zedelenmesi fazla olduğu için yerine dikilemedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN <br>2020-04-09 15:10:37<br>

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