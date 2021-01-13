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HaberlerGündem3. Sayfa"KARIMI ÖLDÜRDÜM!" Son dakika... Kıskançlık tartışması dehşetle son buldu!
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İstanbul'da dehşet! "Karımı öldürdüm!"

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi, tartıştığı karısını silahla başından vurarak ağır yaraladı. Olay, adamın karakola giderek, "Karımı öldürdüm" demesiyle ortaya çıktı. Vurulan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi

İstanbul'da dehşet! "Karımı öldürdüm!"
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DHA

İstanbul Arnavutköy'de dün gece kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. İmrahor Mahallesi'ndeki evinde eşi A.Ç (48) ile tartışan T.Ç. (48) isimli kişi, karısını silahla başından vurdu. Olayın ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden T.Ç, "Karımı silahla kafasından vurdum" diyerek teslim oldu.

VURULAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alana habere göre İmrahor Mahallesi'ndeki eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTIK"

Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek teslim olan şüpheli T.Ç, ifadesinde uzun yıllardır eşiyle kıskançlık nedeniyle kavgalar yaşadığını söyledi. Olay gecesi de yine karısıyla tartıştığını söyleyen T.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine elindeki silahı eşi A.Ç.'yi korkutmak amacıyla doğrulttuğunu ve o sırada da silahın ateş alarak eşini başından vurduğunu söyledi.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilirken, başından vurularak ağır yaralanan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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