Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 52,1 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 42 tabanca fişeği, toprak evin duvarına gizlenmiş 3 uzun namlu şarjörü ve 31 uzun namlu fişeği, 1 av tüfeği şarjörü ve 11 kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

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