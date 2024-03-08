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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Kars'ta, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 20:35 Güncelleme: 08.03.2024 - 21:10
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        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        İl merkezi ile merkeze bağlı Akbaba köyünde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Mahkemeye sevk edilen M.İ. ise tutuklandı.

        Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 52,1 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 42 tabanca fişeği, toprak evin duvarına gizlenmiş 3 uzun namlu şarjörü ve 31 uzun namlu fişeği, 1 av tüfeği şarjörü ve 11 kartuş ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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