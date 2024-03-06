AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan'ın babası Süleyman Arslan vefat etti
AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan'ın babası Süleyman Arslan 91 yaşında vefat etti.
AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan'ın babası Süleyman Arslan 91 yaşında vefat etti.
Kars'ın Kağızman ilçesinde ikamet eden 91 yaşındaki Süleyman Arslan, rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı ilçedeki devlet hastanesinde hayatını kaybetti.
Arslan'ın cenazesi, yarın ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
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