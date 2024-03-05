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        Sarıkamış'ta kar etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:38 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:38
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        Sarıkamış'ta kar etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

        Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Şehir sakinlerinden Hikmet Budak, kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu belirterek, "Kar bayağı yağmış. Kış geri geldi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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