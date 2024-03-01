Kars'ta çeçil peyniri arasına saklanan tarihi objeler yakalandı

Belirlenen noktada yolcu otobüsünü durduran ekipler, B.A'nın eşyalarında yaptığı aramada, çeçil peyniri paketleri arasına gizlenmiş 46 bronz sikke, 38 aplik ve tarihi obje, 6 bronz haç, 2 altın haç, 1 altın kolye ucu, 5 ok ucu, 2 bronz yüzük ve 1 bronz çan ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri satmak amacıyla yolcu otobüsüyle Ankara'ya götürmeye çalışan B.A'yı (51) tespit etti.

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