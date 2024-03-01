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        Kars'ta çeçil peyniri arasına saklanan tarihi objeler yakalandı

        Kars'ta, tarihi eserleri çeçil peyniri arasına gizleyerek yolcu otobüsüyle Ankara'ya götürmeye çalışan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 18:43 Güncelleme: 01.03.2024 - 18:43
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        Kars'ta çeçil peyniri arasına saklanan tarihi objeler yakalandı
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        Kars'ta, tarihi eserleri çeçil peyniri arasına gizleyerek yolcu otobüsüyle Ankara'ya götürmeye çalışan kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri satmak amacıyla yolcu otobüsüyle Ankara'ya götürmeye çalışan B.A'yı (51) tespit etti.

        Belirlenen noktada yolcu otobüsünü durduran ekipler, B.A'nın eşyalarında yaptığı aramada, çeçil peyniri paketleri arasına gizlenmiş 46 bronz sikke, 38 aplik ve tarihi obje, 6 bronz haç, 2 altın haç, 1 altın kolye ucu, 5 ok ucu, 2 bronz yüzük ve 1 bronz çan ele geçirdi.

        Muhafazaya alınan eserler, incelenmek üzere Kars Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli B.A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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