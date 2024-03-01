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        Peynir kolilerinden tarihi eser çıktı

        KARS'ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı yolcu otobüsünde peynir kolilerinde tarihi eserler ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:35
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        Peynir kolilerinden tarihi eser çıktı
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        KARS’ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı yolcu otobüsünde peynir kolilerinde tarihi eserler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine yolda önlem alıp bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Aramada bir yolcuya ait peynir paketleri bulunan kolilerin içerisine gizlenmiş 46 bronz sikke, 38 aplik ve tarihi obje, 6 bronz haç, 2 altın haç, 1 altın kolye ucu, 5 ok ucu, 2 bronz yüzük ve 1 bronz çan ele geçirildi. Muhafaza alınan eserler incelenmek üzere Kars Müze Müdürlüğü’ne gönderildi. Tarihi eserlerle ilgili gözaltına alınan kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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