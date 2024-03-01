Peynir kolilerinden tarihi eser çıktı

KARS’ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı yolcu otobüsünde peynir kolilerinde tarihi eserler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine yolda önlem alıp bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Aramada bir yolcuya ait peynir paketleri bulunan kolilerin içerisine gizlenmiş 46 bronz sikke, 38 aplik ve tarihi obje, 6 bronz haç, 2 altın haç, 1 altın kolye ucu, 5 ok ucu, 2 bronz yüzük ve 1 bronz çan ele geçirildi. Muhafaza alınan eserler incelenmek üzere Kars Müze Müdürlüğü’ne gönderildi. Tarihi eserlerle ilgili gözaltına alınan kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.