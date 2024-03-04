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        Kars'ta silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Kars'ta ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:10 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:10
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        Kars'ta silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent merkezi ve Arpaçay ilçesinde tespit edilen adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda O.K. (70) ile E.C.B. (32) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bidona gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 6 şarjör, 70 tabanca fişeği, 16 av fişeği, 3 gerdel yayı, 2 icra yayı ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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