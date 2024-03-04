Kars'ta silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bidona gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 6 şarjör, 70 tabanca fişeği, 16 av fişeği, 3 gerdel yayı, 2 icra yayı ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent merkezi ve Arpaçay ilçesinde tespit edilen adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

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