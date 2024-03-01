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        Kars'ta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 18:32 Güncelleme: 01.03.2024 - 18:51
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        Kars'ta Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, şehir çöplüğü bölgesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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