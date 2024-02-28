Kars'ta, 3.9 büyüklüğünde deprem KARS'ın Digor ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kars'ın Digor ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 16.51'da oldu. Yerin 13,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 17:42 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:42 facebook

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