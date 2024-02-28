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        Kars'ta, 3.9 büyüklüğünde deprem

        KARS'ın Digor ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kars'ın Digor ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 16.51'da oldu. Yerin 13,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:42 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:42
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        Kars'ta, 3.9 büyüklüğünde deprem
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        KARS'ın Digor ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kars'ın Digor ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 16.51'da oldu. Yerin 13,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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