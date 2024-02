Kars'ta düzenlenen Kar Ralli Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası başladı. 26 takımdan 52 sporcunun katıldığı yarışmada 200 kilometrelik zorlu etabı 19 takım tamamlamayı başardı. Yarış sırasında kara saplanan aracı görevliler, halatlarla çekerek kurtardı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 'Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olarak planlanan 'Sarıkamış Rallisi' başladı. 23 Şubat akşamı Kars Kalesi'nden start alan yarışmaya 26 takımdan 52 sporcu katıldı. Yarış otomobilleri, özel olarak hazırlanan pistte bugün Yukarı Sarıkamış, Handere ve Kızılçubuk bölgelerinde yer alan etapları geçmeye çalıştı. Zorlu parkuru 19 takımın 38 sporcusu tamamlayabildi. Yarış sırasında kara saplanan aracı görevliler, halatlarla çekerek kurtardı. İlk günü tamamlanan yarışmada 52 dakika 44 saniye ile Parkur Racing takımından Kerem Kaza ve Andris Malnieks ikilisi birinci; 52 dakika 46 saniye 2 salise ile Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan ve Burak Erdener ikinci; 53 dakika 22 saniye 2 salise ile GP Garage my Team takımından Ümit Can Özdemir ve Kutay Ertuğrul üçüncü oldu. Sarıkamış'ın marka değerine katma değer katmak adına bu sene 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi'ni düzenlediklerini belirten Kars Valisi Ziya Polat, "Bugün ilk gün yarışları başladı. Harika coğrafyamızda Türkiye'nin ilk ve tek Kar Ralli Şampiyonası'nın birinci gününü tamamlamış olduk. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yarışan sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diye konuştu. Yarışmayı izlemek için Ardahan'dan geldiğini söyleyen Sinan İrtegün, "Bu sene ilk defa kar rallisine katıldık, müthiş bir heyecan ve herkesin bu ralliye katılmasını bekliyoruz. Bu yarışmanın Kars yöremizde yapılması çok heyecan verici. Kars'ın Doğu Ekspresi ile tanıtımının üzerine eklenmiş güzel bir reklam olduğunu düşünüyorum. Müthiş bir heyecan zaten kaptan pilotlar geldiklerinde virajlarda çok keskin dönüşler yapmak suretiyle heyecanımızı had safhaya çıkartıyorlar" dedi. Ralli yarın Yağbasan, İsnos ve Keklik Deresi mevkiinde yer alan Harun Hayali, Mustafa Koç ve VST Tour etaplarında gerçekleştirilecek. Yarışlar ödül töreni ile sona erecek.

