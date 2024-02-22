Kars'ta kar etkili oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
İlçede soğuk havanın ardından kar etkili oldu.
Aniden bastıran kara vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Yağışa sevinen çocuklar ise okul bahçesinde kar topu oynayarak eğlendi.
Vatandaşlardan Erbil Özkaya, Sarıkamış'a karın yakıştığını belirterek, "Sarıkamış'a yaklaşık 4 gündür kar yağmıyordu ama başladı. Kar şehri Sarıkamış'a herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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