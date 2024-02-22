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        Kars'ta kar etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 16:17 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:17
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        Kars'ta kar etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

        İlçede soğuk havanın ardından kar etkili oldu.

        Aniden bastıran kara vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Yağışa sevinen çocuklar ise okul bahçesinde kar topu oynayarak eğlendi.

        Vatandaşlardan Erbil Özkaya, Sarıkamış'a karın yakıştığını belirterek, "Sarıkamış'a yaklaşık 4 gündür kar yağmıyordu ama başladı. Kar şehri Sarıkamış'a herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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