Kars'ta gençler kar üstünde cirit oynadı

Kars'ta dostluk maçı için bir araya gelen gençler, kar üstünde cirit oynayıp keyifli zaman geçirdi.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve halen geleneksel atlı spor olarak oynanan cirit, Kars'ın Selim ilçesine bağlı köylerde de yaşatılıyor.

Selim ilçesinin Hasbey köyünde Hasbey Yıldızlar Atlı Spor Kulübü bünyesindeki genç sporcular, kar üstünde dostluk müsabakası yaptı.

Çekişmeli geçen müsabakada atlarını dörtnala koşturan gençler, eğlenceli vakit geçirdi.

Sporculardan Ergün Sinar, AA muhabirine, köyde cirit sporunu gelecek nesillere öğretmek adına çok güzel çalışmalar yapıldığını söyledi.

Gençlerin bu spora sahip çıktığını ifade eden Sinar, "Çocuklarımız beraber yerler, içerler, gezer ve oynarlar. Büyükler Arap atlarıyla cirit oynuyor, bizim gençler de yerli atlarla oynayarak ata sporumuzu devam ettiriyor. Üzerimize düşen, bu gençlere yardımcı olmak. Maddi manevi ne gerekiyorsa destek vermek zorundayız." diye konuştu.

Genç ciritçi Furkan Aslan ise çok sevdikleri cirit sporunu şimdilik yerli atlarla oynadıklarını belirterek, ileride ise Arap atlarıyla ata sporunu yapacaklarını anlattı.