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        Kars'ın Sarıkamış ilçesi karla kaplandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:17
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesi karla kaplandı
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        Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        Gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışıyla ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

        Vatandaşlar beyaza bürünen ilçede, araçların üzerinde ve ev ile iş yerleri önünde biriken karı temizledi.

        Belediye ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Vatandaşlardan Celal Gök, AA muhabirine, ilçeye dün akşamdan beri kar yağdığını belirterek, "Sabah kalktık her taraf karla dolu, dükkanların önünü temizliyoruz. Maşallah güzel kar yağdı.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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