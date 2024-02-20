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        Kars'ta iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:37 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:37
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        Kars'ta iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ardahan istikametinden Kars'a gelen H.T. yönetimindeki 25 AG 864 plakalı otomobil, Ani Ören Yeri Kavşağı'nda E.P'nin kullandığı 34 HR 926 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle E.P'nin kullandığı otomobil, devrildikten sonra yoldaki levha direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada 4 kişi yaralanırken, araçta sıkışan sürücülerden E.P. ile N.P, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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