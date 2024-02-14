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        Ambulans uçak, solunum yetmezliği bulunan Yılmaz bebek için uçtu

        KARS´ta erken doğum sonucu solunum yetmezliği çeken Yılmaz bebek, doğumundan 7 saat sonra ambulans uçakla Van´a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 21:46 Güncelleme: 14.02.2024 - 21:50
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        Ambulans uçak, solunum yetmezliği bulunan Yılmaz bebek için uçtu
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        KARS´ta erken doğum sonucu solunum yetmezliği çeken Yılmaz bebek, doğumundan 7 saat sonra ambulans uçakla Van´a sevk edildi.

        Kars Harakani Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Yılmaz çiftinin bebekleri, 29 haftalık olarak dünyaya geldi. 1 kilo ağırlığında doğan ve solunum rahatsızlığı yaşayan bebeğin 3´üncü basamak yeni doğan yoğun bakım ihtiyacı için Van Lokman Hekim Hayat Hastanesine sevkine karar verildi. Yapılan girişim ile Sağlık Bakanlığı bebeğin nakil konusunda devreye girdi. Ambulansla Harakani Havalimanı pistine getirilen bebek, Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans uçakla Van´a götürüldü. Erken doğumdan dolayı solunum yetmezliği yaşayan bebek, hastanede tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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