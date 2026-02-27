Kars'ta etkili olan kar nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 77 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 9, Akyaka'da 10, Arpaçay'da 18, Digor'da 19, Kağızman'da 3, Sarıkamış'ta 5, Susuz'da ise 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

