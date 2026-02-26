Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta uydu vericisi takılan kurtların kardaki izleri inceleniyor

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2011 yılından bu yana uydu vericisi takılarak izlenen kurtların, kış aylarında karda bıraktıkları ayak izleri ve arazi bulguları inceleniyor.

        Giriş: 26.02.2026 - 11:13
        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle KuzeyDoğa Derneği ekibinin çalışmasıyla Sarıkamış'ta hayata geçirilen "Büyük Memeliler İzleme Projesi" çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, karlı arazide tespit edilen ayak izlerini takip ederek kurtların sürü halinde mi yoksa yalnız mı hareket ettiğini belirlemeye çalışıyor.

        Arazi çalışmalarında ayrıca tüy, dışkı ve av kalıntıları incelenerek kış aylarındaki beslenme alışkanlıkları analiz ediliyor.

        - Ayak izleri adım adım takip ediliyor

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, 2011 yılından beri yürütülen kurtlarla ilgili araştırma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

        Şimdiye kadar 50 kurda uydu vericisi taktıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

        "Çalışmalarımızı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzle beraber yapıyoruz. Bize Zagreb Üniversitesinden Prof. Dr. Josip Kusak eşlik ediyor. Sarıkamış’ta daha önceki yıllarda uydu vericisi taktığımız kurtların ayak izlerini takip ederek onların bir sürüye mi ait olduğunu ya da yalnız mı yaşadıklarını, kış davranışlarını, beslenmelerini anlamak için arazi çalışmalarımız devam ediyor."

        - Yollarda yaban hayatı köprüsü yapılması gerekiyor

        Çoban, arazi ne kadar zorlu olursa olsun kurtları ve ülkenin doğasını korumak için sahada çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Bu çalışmamızda üzücü bir şeyle karşılaştık. Uydu vericisi taktığımız kurda araba çarpmış, yolun kenarında onu bulduk. Tasmayı aldık, ölüm nedenini araba çarpması olarak işledik. Bu tür durumların yaşanmaması için aslında Sarıkamış’ta bir yaban hayatı köprüsü planımız vardı. Karayolları Genel Müdürlüğü de bu köprüyü yapmak için çalışmalara devam ediyor. Umut ediyoruz ki, bu köprü en kısa zamanda yapılır." diye konuştu.

        Prof. Dr. Josip Kusak da 2011 yılından beri Sarıkamış’ta KuzeyDoğa Derneğiyle projede görev aldığını anlatarak, "Daha önceki kışlarda olduğu gibi bu kış da uydu vericisi taktığımız kurtların peşinden giderek onların davranışlarını anlamak için 15 yıl olmasına rağmen hala KuzeyDoğa ekibiyle çalışmaya devam ediyorum." dedi.

