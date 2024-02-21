Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi'nin hazırlıkları sürüyor

        TOSFED Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi'nin hazırlığı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:43 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi'nin hazırlıkları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOSFED Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi'nin hazırlığı devam ediyor.

        Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla 23-25 Şubat'ta Eksi 36 Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek yarış öncesinde bölgeye gelen araçlar, karla kaplı Sarıkamış ilçesinin çam ormanlarıyla çevrili parkurlarında test sürüşüne başladı.

        Çamaşır Dere bölgesindeki yaklaşık 2 kilometrelik test sürüşü parkurunda pilotlar ve teknik ekip, araçlarını yarış öncesi test ediyor.

        Yarışmanın etap sorumlularından Sertaç Tatar, AA muhabirine, "Sarıkamış Rallisi" hazırlıklarının son hız devam ettiğini söyledi.

        Türkiye'de sezonun ilk kar zeminli yarışının heyecanını yaşadıklarını belirten Tatar, şunları kaydetti:

        "Diğer yarışlarımız asfalt ve toprakta yapıldığı için bugün Çamaşır Dere bölgesinde test parkurunda organizasyon yapıyoruz. Pilotlarımız araçlarının ayarlarını, lastik ve yakıt kullanımlarını kendileriyle ilgili bütün ayarlar için test yapmaya ihtiyaç duyuyorlar. Buradaki 2 kilometrelik alanında test ayarlarını tamamlayacaklar. 23 Şubat'ta başlayacak Sarıkamış Rallisi için mücadele edecekler."

        Yarış pilotlarından Eda Soylu da rallide ikinci yılı olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl 4 yarış kazandım. Bu sezonun tamamında yarışmayı düşünüyorum. Kars'a geldik, hep beraber takım olarak tecrübe ediyoruz. Arabalar yeni, lastikler çivili onlara alışmaya çalışıyoruz. İlk başta test sürüşü yapıyoruz. Cumartesi ve pazar yarış var, onun hazırlığını yapıyoruz." dedi.

        Pilot Sinan Soylu ise geçen yıl "sınıf" ve "tırmanma" kategorilerinde şampiyon olduğunu ifade ederek şampiyonaya katılan herkese başarı dileklerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        4 mürettebat aranıyor! Batan geminin akıbetiyle ilgili açıklama!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Kars-Ardahan sınırındaki menderesler her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor
        Kars-Ardahan sınırındaki menderesler her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor
        Kars'ta gençler kar üstünde cirit oynadı
        Kars'ta gençler kar üstünde cirit oynadı
        Kars'ta iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kars'ta iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kars'taki Çemçe-Madur bölgesi dağcıları ağırlıyor
        Kars'taki Çemçe-Madur bölgesi dağcıları ağırlıyor
        Kars'ta kurtların kış yaşamı uydu vericisiyle takip ediliyor
        Kars'ta kurtların kış yaşamı uydu vericisiyle takip ediliyor
        Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler halay çekip atlı kızakla gezinti...
        Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler halay çekip atlı kızakla gezinti...