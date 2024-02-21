Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi'nin hazırlıkları sürüyor

TOSFED Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi'nin hazırlığı devam ediyor.

Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla 23-25 Şubat'ta Eksi 36 Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek yarış öncesinde bölgeye gelen araçlar, karla kaplı Sarıkamış ilçesinin çam ormanlarıyla çevrili parkurlarında test sürüşüne başladı.

Çamaşır Dere bölgesindeki yaklaşık 2 kilometrelik test sürüşü parkurunda pilotlar ve teknik ekip, araçlarını yarış öncesi test ediyor.

Yarışmanın etap sorumlularından Sertaç Tatar, AA muhabirine, "Sarıkamış Rallisi" hazırlıklarının son hız devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de sezonun ilk kar zeminli yarışının heyecanını yaşadıklarını belirten Tatar, şunları kaydetti:

"Diğer yarışlarımız asfalt ve toprakta yapıldığı için bugün Çamaşır Dere bölgesinde test parkurunda organizasyon yapıyoruz. Pilotlarımız araçlarının ayarlarını, lastik ve yakıt kullanımlarını kendileriyle ilgili bütün ayarlar için test yapmaya ihtiyaç duyuyorlar. Buradaki 2 kilometrelik alanında test ayarlarını tamamlayacaklar. 23 Şubat'ta başlayacak Sarıkamış Rallisi için mücadele edecekler."

Yarış pilotlarından Eda Soylu da rallide ikinci yılı olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl 4 yarış kazandım. Bu sezonun tamamında yarışmayı düşünüyorum. Kars'a geldik, hep beraber takım olarak tecrübe ediyoruz. Arabalar yeni, lastikler çivili onlara alışmaya çalışıyoruz. İlk başta test sürüşü yapıyoruz. Cumartesi ve pazar yarış var, onun hazırlığını yapıyoruz." dedi.

Pilot Sinan Soylu ise geçen yıl "sınıf" ve "tırmanma" kategorilerinde şampiyon olduğunu ifade ederek şampiyonaya katılan herkese başarı dileklerinde bulundu.