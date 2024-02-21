Kars'ta, Kırsal Turizm ve Gastronomi Yoluyla Kaz Eti Üretiminin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında sektör temsilcilerinin de katıldığı "İş Ağı Geliştirme ve Gastronomi" toplantısı gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantı, Vilayetler Evi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, geleneksel kaz üretimin yanında modern besi çiftlikleriyle kuluçkahane, kaz kesim tesisi ile buna bağlı olarak kaz işleme ve paketleme tesislerini hayata geçirip markalaşma ve pazarlama konularına önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaz üretiminin geleneksel yöntemlerle yapıldığı için üretim maliyetinin minimum seviyede olduğunu belirten Polat, şunları kaydetti:

"İlimizde kaz besiciliği, çoğunlukla küçük aile işletmeleri tarafından yapılmakta ve yalnızca 3 ruhsatlı ticari işletme bulunmaktadır. Kaz yetiştiriciliği konusunda büyük bir potansiyel ve avantaja sahip olmamıza rağmen, üretimde çoğunluğun geleneksel yöntemlerle, ticari kaygıdan uzak, hane ihtiyacına yönelik yapılmasından dolayı kaz yetiştiriciliğinden elde ettiğimiz ekonomik katma değerin arzu edilen seviyede olmadığını görmekteyiz. İlimizde turizm ve restoran işletmeleri açısından arz açığı bulunmakta ve şehir dışından geleneksel şekilde işlem görmeyen kaz eti tüketilmektedir."

Polat, kaz üretiminde elde edilen potansiyelin il ekonomisine katma değer olarak kazandırmayı amaçladığını anlatarak,"İlimizdeki kaz eti üretiminin artırılması için öncelikle sektöre yönelik bir değer zinciri analizi ve pazarlama stratejisinin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda kaz ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik bir strateji oluşturacak bir iş planının hazırlanması ilimizde uygun bir ticari model oluşturulması açısından önemlidir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Volkan Güngören da bakanlık olarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılında kırsal kalkınma ve tarımın geleceğini ele alan konularda tüm birimlerle titiz çalıştıklarını dile getirerek,"Kaz yetiştiriciliği ve kaz ürünleri tüketimi Kars'ın gerek kültürel kimliğine, gerekse gastronomik zenginliğine yansımış ve onunla özdeşleşmiş durumdadır. Anadolu'nun kadim kenti Kars'la bütünleşen kaz kültürünün ve yetiştiriciliğinin hem geliştirilmesini hem de sürdürülebilirliğini sağlamak bizlerin asli görevi. Değer zincirindeki tüm sorunları tespit ederek bu sorunların üstesinden gelmek adına bir yol haritası ortaya koymak zorundayız. Umarım bu proje bu anlamda bizlere yol gösterici olur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Daire Başkanı Alper Yatmaz da yöresel kaz yemeklerinin menülerde yer alması ve bu lezzetlerin öne çıkarılmasının bölgeye daha fazla turist gelmesini sağladığını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise Kars'ın 504 bin anaç kaz varlığı ile ülkenin en büyük kaz yetiştiricisi konumunda olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından projeyle ilgili panel sunumu yapıldı.