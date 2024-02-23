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        Otomotiv ile lastik şirketleri Kars'ta araçların güvenlik testini sürdürüyor

        Otomotiv ile lastik şirketleri, kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ta, araçlarının ve kış lastiklerinin sürüş güvenliği açısından performansını sarıçam ormanlarında test etmeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:20
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        Otomotiv ile lastik şirketleri Kars'ta araçların güvenlik testini sürdürüyor
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        Otomotiv ile lastik şirketleri, kış mevsiminin çetin geçtiği Kars'ta, araçlarının ve kış lastiklerinin sürüş güvenliği açısından performansını sarıçam ormanlarında test etmeyi sürdürüyor.

        Sarıkamış ilçesinde araçlarının yanında ürünlerinin tanıtımını yapan firmalar, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen müşterilerine, kar ile buzda araç sürüş eğitim programları düzenliyor.

        Finlandiya, Norveç gibi İskandinav ülkelerine gidip araçlarını ve lastiklerinin buzda test eden bazı firmalar, bu yıl otomobillerinin ve lastiklerinin sürüş güvenliği açısından kış performansını donmuş Çıldır Gölü dışında kristal karlarıyla dikkati çeken Sarıkamış'ta test ediyor.

        Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye bulduğu sarıçam ormanları arasında otomobiller ile lastikleri test eden firmalar, yerli ve yabancı müşterilerine deneyim kazandırıyor. Sarıkamış'ta bazı araçları kış testlerinden geçiren sürüş eğitmenleri, ormanlık alanda kar üzerinde ralli parkurlarında da bu deneyimi gerçekleştirebiliyor.

        Eski milli sporcu, sürüş eğitmeni ve otomobil sporlarında 10 Türkiye Şampiyonluğu bulunan İbrahim Okyay, AA muhabirine, 9 yıldır ara vermeden her şubat ayında yaptıkları bu etkinlikler sayesinde, özellikle donan Çıldır Gölü ve kristal kar diyarı Sarıkamış'ın otomobil sektörü için önemli bir yer haline geldiğini söyledi.

        Firmaların Kars'ı eğitim ve etkinlik bölgesi olarak seçmesinde bir payı olduysa bundan büyük mutluluk duyacağını dile getiren Ralli Şampiyonu Okyay, kış aylarında otomobillerin ve lastiklerinin test edilmesi açısından kentte birçok alanın bulunduğunu kaydetti.

        Testlerin yurt dışı yerine Kars'ta yapılmasının önemine dikkati çeken Okyay, "Kars'ta bu tür etkinlikler pek yapılmıyordu ama İskandinav ülkelerinde olduğu gibi müthiş donmuş bir Çıldır Gölümüz vardı. O gölün üzerinde sürüş etkinlikleri ve eğitimler yapmak mümkündü. Bunu araştırdık valilik ve yerel yönetimlerin izin ve desteğiyle 9 yıldır her şubat ayında kesintisiz olarak sürüş etkinlikleri yapıyoruz. Bazen donmuş Çıldır Gölü üzerinde yapıyoruz bazen de Sarıkamış ve Kars bölgesindeki parkurlarda yapıyoruz." dedi.

        - "Bölge tam bir merkez olmaya başladı"

        ​​​​​​​Kars'ın artık bu alanda bir merkez haline geldiğini vurgulayan Okyay, "9 yılın sonunda bu bölgenin en başta valilik olmak üzere, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve yerel yönetimdeki görevlilerin de desteğiyle burada yapılan resmi yarışlar, özel etkinlikler ile bölge tam bir merkez olmaya başladı. Otomobil test sürüşleri, etkinlikleri ve en önemlisi eğitimleri anlamında yurt dışında yapılan birçok aktivite bölgeye çekildi. Bu anlamda da özellikle oteller, restoranlar gibi birçok yerel işletmeye gelir sağladığını düşünüyorum." diye konuştu.

        Okyay, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışının Sarıkamış ormanlarında karda yapılacak olmasını çok önemli bulduğunu belirterek, "Tabii ki burada önceliğimiz otomotiv sektörü, otomobil sporu, sürüş ve eğitimler olsa da buraya gelen her katılımcımızın mutlaka bölgemizin coğrafi, gastronomik, tarihi dokusunu gösteriyoruz ve bundan çok etkileniyorlar. Donmuş Çıldır Gölü, Sarıkamış'taki sarıçam ormanları, bölgeye özel kristal kar Sarıkamış ve Kars'ın bir dünya markası olmasına olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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