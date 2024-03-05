Kars'ta Erasmus projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Almanya'ya gitti

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülEN Erasmus+Okul Eğitimi Akreditasyonu projesi kapsamında 14 öğretmen ve 10 öğrenci, Almanya'nı Essen şehrinde kurs ve işbaşı gözlem faaliyetlerinde bulunacak.

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