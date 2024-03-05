Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta Erasmus projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Almanya'ya gitti

        Kars'tan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Almanya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta Erasmus projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Almanya'ya gitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'tan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Almanya'ya gitti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülEN Erasmus+Okul Eğitimi Akreditasyonu projesi kapsamında 14 öğretmen ve 10 öğrenci, Almanya'nı Essen şehrinde kurs ve işbaşı gözlem faaliyetlerinde bulunacak.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Harakani Havalimanı'nda öğretmen ve öğrencileri Almanya'ya uğurladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Tüm hafta yağış var!
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Kardeş katili cinayeti anlattı!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        Türkiye'nin Milli Güvenlik Strateji Belgesi yazılıyor
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!

        Benzer Haberler

        Sarıkamış'ta kar etkili oldu
        Sarıkamış'ta kar etkili oldu
        Kars'ta silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ta silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ın gastronomisi, turistik destinasyonları ve tarihi kimliği tanıtıldı
        Kars'ın gastronomisi, turistik destinasyonları ve tarihi kimliği tanıtıldı
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ilkbaharda kayak keyfi sürüyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ilkbaharda kayak keyfi sürüyor
        Kars'ta "Uluslararası Kars Konferansı ve Tanıtım Etkinlikleri" başladı
        Kars'ta "Uluslararası Kars Konferansı ve Tanıtım Etkinlikleri" başladı
        Kars'ta çeçil peyniri arasına saklanan tarihi objeler yakalandı
        Kars'ta çeçil peyniri arasına saklanan tarihi objeler yakalandı