Kars'ta Erasmus projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Almanya'ya gitti
Kars'tan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Almanya'ya gitti.
Kars'tan Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler Almanya'ya gitti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülEN Erasmus+Okul Eğitimi Akreditasyonu projesi kapsamında 14 öğretmen ve 10 öğrenci, Almanya'nı Essen şehrinde kurs ve işbaşı gözlem faaliyetlerinde bulunacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Harakani Havalimanı'nda öğretmen ve öğrencileri Almanya'ya uğurladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.