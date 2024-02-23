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        Kars'ta 18 ton 200 kilogram kaçak deterjan ele geçirildi

        Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonda 18 ton 200 kilogram deterjan ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:13
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        Kars'ta 18 ton 200 kilogram kaçak deterjan ele geçirildi
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        Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonda 18 ton 200 kilogram deterjan ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik başlatılan çalışmalarını sürdürüyor.

        Polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 2 bin 600 paket halinde toplam 18 ton 200 kilogram deterjan, bir miktar sentetik uyuşturucu ile 1 cam aparat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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