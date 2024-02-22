DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Kars'ta konuştu:

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kars'ın tarihine en iyi şekilde sahip çıkacağız." dedi.

Hatimoğulları, Kars'ta partisinin il başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada, partililerin adaylarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.

Projelerini anlatan Hatimoğulları, "Belediye ekibimiz öyle mükemmel bir çalışma yaratacak ki buranın ekonomisinin kalkınması için yatırımların yapılması sağlanacak, kooperatifleşme sistemini en güçlü şekilde yerine getirecekler. Hiçbir mahallemizde kültür sanat merkezi, gençlik merkezi, kadın merkezleri ve taziye evleri eksik kalmayacak. Kars turizm kentidir ama tanıtımı yapılmamıştı. Kars'ın tanıtımını bir kültür turizmine açacak şekilde yaparsak inanın şehirdeki esnafın geliri 2-3'e katlayacaktır." diye konuştu.

Partisinde bütün farklı hakların ve inançların bir arada siyaset yaptığını anlatan Hatimoğulları, "Sizlere söz veriyorum, bizler belediyecilik anlayışımızla kendimize de kentimize de sahip çıkacağız. Kars'ın tarihine en iyi şekilde sahip çıkacağız. Bizler belediyelerimizi geri alacağız, halkımızla birlikte belediyemize dört elle, sımsıkı sarılacağız." dedi.

Hatimoğulları ve beraberindekiler, daha sonra patisinin seçim bürosu açılışını gerçekleştirdi.