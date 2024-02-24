Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda ilk gün etapları tamamlandı

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi'nde ilk gün etapları tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Kars’ta gerçekleştirilen şampiyonaya katılan pilotlar, karla kaplı Yukarı Sarıkamış, Handere ve Kızılçubuk bölgelerindeki Remed Assistance, Petrol Ofisi Maxima ve Şehitler etaplarında mücadele etti.

Yarışmada bazı araçlar parkurdan çıkarak kara saplandı. Remed Assistance etabında ise bir yarış aracı bitiş çizgisinde şarampole devrildi. Çevredeki görevlilerin yardımıyla pilotlar araçtan çıkartıldı.

Çok sayıda yarış sever de şampiyonayı çocuklarıyla birlikte belirlenen güvenli alanlardan ilgiyle takip etti.

Etaplardaki mücadele sonunda Parkur Racing’den Kerem Kazaz- Andris Malnieks birinci olurken Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ikinci, Gp Garage My Team'dan Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul üçüncü sırada yer aldı.

Toplam 26 takım-52 sporcunun katıldığı ilk günkü etap yarışlarını 19 takım-38 sporcu tamamladı.

Handere seyirci alanında yarışları takip eden Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, basın mensuplarına, ilk yarışların bugün başladığını söyledi.

Sarıkamış’taki kayak merkezinin kristal kar kalitesiyle dünya markası olduğunu belirten Polat, şöyle konuştu:

"Bu sezonu iyi geçirdik. Sarıkamış'a katma değer nasıl sağlarız diye çaba içerisindeyiz ve bu kapsamda ilk kar rallisini başlattık. Harika coğrafyamızda Türkiye'nin ilk ve tek kar ralli şampiyonasının birinci gününü tamamlamış olduk. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yarışan sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl yabancı sporcuların da daha çok geldiği geniş kapsamlı bir yarışma olmasını diliyoruz."

Ardahan’dan Sarıkamış’a gelen Sinan İrtegün de ilk defa kar rallisi izlediğini dile getirdi.

Çok heyecanlı bir organizasyon olduğunu ifade eden İrtegün, "Kars’ın Doğu Ekspresi ile tanıtımının üzerine eklenmiş güzel bir reklam olduğunu düşünüyorum. Dünya üzerinde ralliye, özellikle de OFF-ROAD'a düşkün bir insanım, ilk defa orman içerisinde böyle güzel bir yarış olduğunu gördüm. Müthiş bir heyecan zaten kaptan pilotlar geldiklerinde virajlarda çok keskin dönüşler yapmak suretiyle heyecanımızı hat safhaya çıkartıyorlar." diye konuştu.

Yarışlar yarın Yağbasan, İsnos ve Keklik Deresi mevkisindeki Harun Hayali, Mustafa Koç ve VST Tour etaplarıyla devam edecek.